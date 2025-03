Ucraina Lega sta con Trump Ma Forza Italia invita alla prudenza | Calma e responsabilità

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Lo scontro nello Studio Ovale,Casa Bianca, con gli attacchi del presidente americano Donald(e del vice Vance) al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, trova letture del tutto opposte tra le due forze di maggioranzane che esprimono i vicepremier, ladi Matteo Salvini e, guidata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Per il primo non bisogna avere esitazioni, schierandosi con il tycoon Usa, perché “dopo tre anni di guerra e centinaia di migliaia di morti, è giunta l’ora della pace”, Tajani invece chiarisce di voler restare ancoratoUe: “Noi di Fi crediamo in un’Europa forte ed unita e lo riaffermeremo al congresso del Partito popolare europeo a Valencia”. Il leader leghista insiste,ndo a guardare al di là dell’Atlantico.