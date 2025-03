Lapresse.it - Ucraina: Lavrov, piano ‘peacekeeper’ europei arrogante, incita a guerra

Milano, 2 mar. (LaPresse) – “Macron, come Starmer, sta proponendo alcune idee, come quella di peacekeeper”, “e questa è una idea”. “Questoper introdurre peacekeeper inè unmento del regime di Kiev a fare lacontro di noi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergeiin una intervista a Krasnaya Zvezda, periodico del ministero della Difesa russo, in cui aggiunge che i leader“hanno calpestato gli accordi di Minsk”.