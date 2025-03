Lettera43.it - Ucraina, l’abbraccio di Starmer a Zelensky: «Con voi fino alla fine»

Dopo l’acceso diverbio con Donald Trump di venerdì sera, Volodymyrha riattraversato l’oceano per anticipare di un giorno l’incontro con il premier britannico Keir. I due si sono incontrati a Downing Street e il leader ucraino ha ricevuto tutt’altra accoglienza rispetto a quella degli Stati Uniti (dove il tycoon aveva subito ironizzato sul suo abbigliamento). Il primo ministro britannico l’ha abbracciato, gli ha dato il benvenuto con un ripetuto «very very welcome» e ha ribadito il sostegno del suo Paese all’. «Sono felice di avere amici e partner come voi», ha reagito l’ospite. Al termine del colloquio, il Regno Unito ha annunciato lo stanziamento di un ulteriore prestito di 2,26 miliardi di sterline a Kyiv da spalmare nei prossimi anni. Sul suo canale Telegram,ha affermato che il denaro «sarà utilizzato per produrre armi in».