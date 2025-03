Lapresse.it - Ucraina, incontro tra Meloni e Zelensky a Londra: “Ribaditi sostegno Italia e impegno per pace giusta”

La presidente del Consiglio Giorgiaha incontrato a, a margine della riunione dei leader ospitata dal Regno Unito, il presidente dell’Volodymyr. “L’ha permesso di ribadire ildell’all’e al suo popolo e l’, insieme ai partner europei, occidentali e agli Stati Uniti, di costruire unae duratura, che assicuri un futuro di sovranità, sicurezza e libertà all’”, scrive Palazzo Chigi. “Un buoncon il primo ministrono, Giorgia, per sviluppare un piano d’azione comune per porre fine alla guerra con unae duratura”, ha scritto su Telegram. “Nessuno è interessato alla continuazione della guerra, tranne Putin, quindi è importante mantenere l’unità attorno all’e rafforzare la posizione del nostro Stato in collaborazione con gli alleati”, ha aggiunto.