Ucraina gli americani protestano contro la linea Trump | il vice costretto a fuggire

Cresce la tensione dopo l’inalla Casa Bianca tra il presidente Donalde il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Ieri, centinaia di manifestanti filo-ucraine hanno riempito le strade di diverse città americane, da New York a Los Angeles e Boston, per esprimere solidarietà a Kiev e contestare la posizione assunta dall’amministrazione.ManifestazioniTesla e accuse a JD VanceNon solo piazze e marce: diverse proteste si sono concentrate davanti ai negozi Tesla, criticando Elon Musk per i presunti tagli governativi a sostegno dell’. Anche ilpresidente JD Vance è finito nel mirino. Durante una vacanza in Vermont, è statoa cambiare resort dopo che migliaia di manifestanti si sono radunati davanti alla sua residenza accusandolo di “tradimento verso l’America”.