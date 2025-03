Notizie.com - Ucraina, avanti con la coalizione dei volenterosi. Meloni boccia il piano francese: “Perplessa sull’invio di truppe”

Leggi su Notizie.com

Esiste unper costituire una “dei” per far rispettare undi pace incon ladeiil: “di”A confermarlo è stato pochi minuti fa in conferenza stampa il premier britannico Keir Starmer, a margine del summit di Londra sul futuro dell’e della difesa dell’Europa.Stando alle parole di Starmer, i leader presenti hanno concordato di mantenere il flusso di aiuti militari. ”Questo non è il momento per le discussioni, ma è il momento di agire. – ha detto il premier britannico – Andremoper sviluppare unadeiche abbiano la volontà di difendere un accordo ine garantire la pace. Non tutte le nazioni saranno in grado di contribuire, ma questo non vuol dire che ci fermeremo”.