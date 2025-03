Notizie.com - Ucraina, appuntamento per la pace a Londra: spunta il nome di Mario Draghi. Quale sarà il ruolo dell’ex premier italiano

Laitaliana Giorgia Meloni è impegnata in prima fila nel ricucire lo strappo in diretta mondiale tra Volodymir Zelensky e Donald Trump.per laildiil(ANSA FOTO) – Notizie.comLa presidente del Consiglio è in queste ore in volo per. Tra poche orea Downing Street per incontrare ilKeir Starmer per un bilaterale. Subito dopo si terrà un vertice organizzato dal Regno Unito sulle questioni relative alla sicurezza europea e all’.Gli strascichi dello scontro tra il presidente ucraino ed il suo omologo Usa continuano quindi a farsi sentire. Meloni ha intenzione di mettere sul tavolo una proposta europea per avviare il tavolo che metta fine alla guerra in