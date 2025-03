Lapresse.it - Ucraina, a Torino piazza piena pro-Zelensky

Leggi su Lapresse.it

Circa trecento persone si sono date appuntamento oggi pomeriggio ainCarignano per chiedere la pace ine per ribadire il sostegno al popolo ucraino e al presidente. ‘No Putin, No Trump. Wake Up Europe’ e ’Una guerra ingiustificata e ingiustificabile, siamo al fianco del popolo ucraino’ si legge su due dei tanti cartelli presenti in. Un altro recita: ‘Siamo europei e siamo con gli ucraini’. Gli organizzatori del presidio hanno srotolato una bandieralunga alcune decine di metri e le persone si sono riunite in un cerchio abbastanza largo di fronte all’ingresso del Palazzo Carignano, sede del primo, storico, Parlamento italiano. Nellagremita, donne e uomini ucraini si sono succeduti al megafono riportando le proprie opinioni sulle preoccupanti dinamiche della guerra in corso nel loro paese, invitando a mantenere alta l’attenzione e auspicando che l’Europa rimanga unita e forte di fronte alle pressioni di una pace imposta a condizioni ingiuste.