Ucciso dal padre a San Donato: "Si approvi finalmente la legge che previene simili tragedie"

"Il disegno dicontro i figlicidi è fermo al Senato. La premier Giorgia Meloni si adoperi per sbloccare l’impasse, nel rispetto di tutti i 60mila firmatari di quella proposta e dei 550 bambini uccisi in Italia, per mano di un genitore, dal 2000 a oggi". Antonella Penati è la mamma di Federico Barakat, il bimbo di 8 anni che il 25 febbraio 2009 fudal, poi suicida, durante un incontro protetto nel centro socio-sanitario di San. A 16 anni da quel tragico evento e all’indomani del convegno “L’educazione come antidoto contro la violenza“, organizzato a Milano dall’associazione Federico nel Cuore, fondata in memoria del figlio, mamma Antonella ribadisce l’urgenza di approvare un quadro normativo con maggiori tutele per donne e bambini. Presentato dalla senatrice Pd Valeria Valente, il ddl 91 si propone di colmare alcuni vuoti in materia di affidamento dei figli nei casi di violenza di genere o domestica.