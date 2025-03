Ilfattoquotidiano.it - Ucciso a coltellate durante una festa di carnevale in Sardegna. I carabinieri sarebbero già sulle tracce del responsabile

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un ragazzo di 22 anni, Marco Mameli di Ilbono, comune della provincia di Nuoro, è morto dopo essere stato raggiunto da una coltellata al petto al culmine di una lite scoppiataunadila notte a Bari Sardo, località costiera di poco mila di 4mila abitanti in Ogliastra, nellacentro orientale. Quando sono arrivati i soccorsi del 118, per il 22enne non c’era più niente da fare. Un altro giovane è rimasto ferito ed è stato portato al Pronto soccorso di Lanusei. Sull’omicidio indagano idella compagnia di Lanusei e gli uomini del commissariato di polizia che hanno sentito nella notte alcuni testimoni egiàdeldell’omicidio.L’omicidio è avvenuto in via Santa Cecilia, nel centro storico di Bari Sardo. L’operaio di 22 anni stava trascorrendo il sabato dicon un gruppo di amici.