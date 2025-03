Torinotoday.it - Ubriaco e drogato al volante investì e uccise un ragazzo a Volvera: patteggia una pena di tre anni e mezzo, che sconterà a casa

Venerdì 28 febbraio 2025 è stato raggiunto l'accordo per ilmento tra il 26enne italiano che il 15 luglio 2023il 22enne Mattiazzo in strada Orbassano (la provinciale 139), all'incrocio con via Bruino e via Spirito Santo, a, fuggendo e tornando soltanto in.