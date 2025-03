Justcalcio.com - Tuttosport – Parma ko, Runjaic insidia Roma e Milan

2025-03-01 23:46:00 Arrivano conferme da:UDINE – All’Udinese basta un calcio di rigore di Thauvin dopo trentotto minuti di gioco per battere di misura iltra le mura amiche della Dacia Arena e consolida il proprio decimo posto in classifica, provvisoriamente a -1 dallae -2 dal. Nel finale, il Var nega all’attaccante francese la gioia della doppietta. I ducali di Chivu, invece, con questo ko restano al quart’ultimo posto, con due lunghezze di margine sull’Empoli, che ha una gara in meno.Udinese-1-0, la cronacaSin dai primissimi minuti ecco il puro dominio dei bianconeri, che viaggiano semplicemente a un ritmo doppio rispetto aldi Cristian Chivu, annichilito dalla formazione rivale. Suzuki lo salva in avvio su Atta, poi ingaggia un duello con Thauvin: tripla occasione del francese e vince sempre il portiere, che salva i suoi in ogni modo possibile.