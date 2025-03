Formiche.net - Tutto pronto per la discussione alla Camera sulle nuove regole sullo spazio

Leggi su Formiche.net

Conclusa la fase dei lavori in commissione, domani approderà in Aulail Disegno di legge Ddl AC 2026 (approvato dal CdM il 20 giugno 2024) che introduce disposizioni in materia di Space economy, la cosiddetta Legge. L’obiettivo, esplicito fin dal primo articolo, è regolamentare l’accesso alloin sicurezza e nel segno della sostenibilità, promuovere gli investimenti nella Space economy e accrescere la competitività nazionale attraverso la ricerca e lo sviluppo. Come spiegato dal presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Space economy e relatore della legge, Andrea Mascaretti, il documento punta ad andare a vantaggio “del sistema imprenditoriale del nostro Paese, con l’obiettivo di consentire un accesso sicuro alle orbite per quelle aziende italiane o che operano in Italia”.