Ilrestodelcarlino.it - Tutti i guai del Guasco. Il cuore antico affoga nel traffico e nell’incuria. La sosta è una chimera

Si fa presto a dire: il quartiere storico di Ancona che sale dal porto verso il duomo di San Ciriaco è un dedalo di vie e vicoli che vive differenti problematiche, attraversato da numerosi cantieri e in alcuni tratti abbandonato a se stesso. Gli scorci sul mare cozzano contro la totale assenza di punti di ristoro di cui potrebbero usufruire i turisti, e l’appeal che da un lato cerca la città non trova riscontro nello stato in cui versano alcune zone ricche di storia e di testimonianze, come i resti del porto romano a fianco alla passerella che fiancheggia la Casa del Capitano. Ma i problemi delsono principalmente quelli legati alla viabilità, al, alle auto, all’insufficienza di parcheggi disponibili. C’è via della Loggia, dove non rallenta nessuno e dove riuscire a camminare sembra diventato un optional, ci sono i vicoli con i mezzi parcheggiati ovunque e i vigili urbani che controllano e lasciano le multe, c’è una piazza Dante che da un lato si affaccia sulla nuova piazzetta completata dall’amministrazione comunale, dove però non c’è nessuno, e dall’altro è circondata da automezzi e motorini.