Tutti gli italiani a Indian Wells tra ATP e WTA | Paolini Musetti e un ampio gruppo azzurro

Sta pian piano prendendo le mosse tutto quel che riguarda, il primo Masters 1000 dell’anno in campo maschile, ma già il terzo WTA 1000 nel femminile. Pur se l’assenza forzata di Jannik Sinner c’è e si sente, ilitaliano è comunque numeroso, come andiamo a vedere di seguito.Per quanto riguarda il torneo maschile, tra le teste di serie ci saranno Lorenzoe Matteo Berrettini, che saranno pertanto esentati dal primo turno. Appena fuori, salvo improbabili rinunce dell’ultima ora, rimangono Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, con Flavio Cobolli un po’ più indietro. Per loro, dunque, esordio fin da subito (in altre parole, chi volesse arrivare in finale da fuori dai primi 32 dovrebbe giocare 7 match invece di 6). Dentro anche Luciano Darderi e Luca Nardi, per un totale di sette(almeno) al via.