Tutte le volte di un presidente italiano in Giappone

AGI - Dopo ben 16 anni un capo di Statotorna nel Paese del Sol Levante. Una visita attesa e preparata nei minimi dettagli da tempo che, nelle intenzioni, dovrà contribuire al rafforzamento dei già intensi rapporti bilaterali tra Italia ein un momento di grandi incertezze per gli equilibri mondiali messi a dura prova dai conflitti in corso e dai repentini "riposizionamenti" dell'America delTrump. La prima visita di Stato di Sergio Mattarella (nella Capitale, Tokyo, da lunedì a giovedì e, poi, a Kyoto e Hiroshima prima di rientrare a Roma, il 10 marzo) si pone come momento di chiusura di un ciclo che, dagli anni '80 del secolo scorso a oggi, ha visto il progressivo intensificarsi delle relazioni tra i due Paesi, tanto sul piano economico quanto sul piano culturale e diplomatico.