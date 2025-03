Quotidiano.net - Tusk, 'l'Europa s'è desta per Kiev, cooperare con gli Usa'

Leggi su Quotidiano.net

"L'si è svegliata. L'Unione europea, la Gran Bretagna, la Norvegia, la Turchia: tutti parlano con una sola voce per aiutare l'Ucraina, per la necessità di una stretta cooperazione transatlantica e per il rafforzamento del confine orientale". Lo scrive su X il premier polacco e presidente di turno dell'Ue, Donald, al termine del vertice di Londra.