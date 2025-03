Turismo Sassonia | l’Italia tra i principali mercati turistici +156% pernottamenti nel 2024

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Con 8,1 milioni di arrivi (+2,7% rispetto al 2023) e 19,9 milioni di(+0,6%), i dati delinnelconfermano un positivo andamento di crescita costante negli ultimi anni. In questo scenario consolidato, spicca l’aumento del 15,6% deiitaliani rispetto all’anno precedente in questa regione della Germania. Un risultato significativo che testimonia il crescente interesse dei viaggiatori italiani per lae la sua attrattiva culturale, il patrimonio artistico e gli eventi musicali. Ai viaggiatori italiani piace sempre di più scoprire destinazioni culturali fuori daiflussi. Sarà anche per questo chenelsi conferma nella Top 10 deidella. Molti turisti italiani hanno scelto neldi esplorare la, pernottando nella regione con la più alta concentrazione di beni artistici della Germania.