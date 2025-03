Turismo, a Roccaraso calo di presenze dopo l'"invasione" napoletana

Leggi su Ildenaro.it

, una delle località sciistiche piu’ rinomate del Centro-Sud, sta vivendo una stagione turistica molto piu’ difficile del previsto. Non solo i napoletani, storicamente affezionati alla località, ma anche i turisti provenienti da altre regioni, come Lazio e Puglia, sembrano aver ridotto drasticamente la loro presenza. “Stiamo pagando il prezzo di un’immagine distorta, passata in TV e sui social. Hanno descrittocome un posto caotico, disordinato, malfrequentato. E questo ha scoraggiato tante persone dal venire”, racconta all’AGI un albergatore della zona. Secondo gli operatori del settore, il problema e’ anche mediatico. “Quando una localita’ diventa virale per i motivi sbagliati, il danno e’ enorme. Hanno intervistato solo personaggi coloriti, hanno mostrato solo il caos dei pullman e delle folle, senza raccontare lache esiste davvero: un luogo ordinato, accogliente, per famiglie e per chi cerca il relax sulla neve”, spiega un ristoratore .