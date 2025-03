Quotidiano.net - Turetta cambia cella. Ora è tra i detenuti comuni

Serviranno ancora 40 giorni per conoscere le motivazioni della sentenza che ha mandato Filippoall’ergastolo per l’omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin. Questo, mentre il 23enne di Torreglia (Padova), reo confesso dell’efferato delitto, affronta da pochi giorni il carcere come ‘detenuto comune’, trasferito dalla sezione ‘protetti’ della casa circondariale di Montorio (Verona) alla quarta sezione, quella dei ‘definitivi’. Un trasferimento diche pareva coincidere con i tempi del deposito delle motivazioni della condanna, emessa dalla Corte d’Assise di Venezia il 3 dicembre. I 90 giorni per il deposito sarebbero scaduti il 3 marzo; ma il presidente del collegio, Stefano Manduzio, ha da poco deciso una proroga di 40 giorni; servirà quindi attendere metà aprile per conoscere le motivazioni che hanno portato i giudici a sentenziare il carcere a vita per