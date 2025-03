Justcalcio.com - TS – Thuram-Koopmeiners, Motta e il “pretendere senza dare”: la sceltà è fatta

2025-03-02 13:58:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS:TORINO – Ci sono comunque certezze a cui appigliarsi, anche in un momento in cui sembra effettivamente tutto perduto, o semplicemente in preda al caos. La Juventus vede la classifica e non può non sentirsi ulteriormente responsabile per come andrà a finire l’annata. Per questo, e non solo per questo, Thiagoha la più seria intenzione di contare soltanto sulle sicurezze accumulate in stagione. Sui giocatori cresciuti. Su chi sta oggettivamente meglio di altri. Khephren, ad esempio: non è più tempo di metterlo in un angolo, è arrivata anzi l’opportunità di renderlo parte centrale del progetto Juventus, che ha davanti a sé dodici partite per riscrivere il finale della stagione. Come il futuro. Seè legato a crescita e obiettivi, un passo fondamentale potrebbe compierlo proprio con il francese, relegando in maniera quasi definitiva Teuna ruolo di comprimario.