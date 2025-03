Trumpin 40 giorni record di leggi | 79

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

3.11 Dall'immigrazione al commercio, dall'economia,alla difesa, da quando Trump è tornato alla Casa Bianca il 20 gennaio, in 40, ha firmato ben 79 ordini esecutivi,mai così tanti dal 1937, secondo il Federal Register. La quantità ingente di misure si è anche scontrata con una forte opposizione: al 27 febbraio, 16 ordinanze erano state impugnate in tribunale, stando ai dati della School of Law della New York University.Anche il suo predecessore Biden, ne aveva firmato 79 ma in un anno di presidenza.