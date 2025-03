Liberoquotidiano.it - Trump-Zelensky, basta una notte per riportare le madamine di Bruxelles sulla terra

Lo scenario sta accelerando, la premier Giorgia Meloni ieri sera ha sentito Donald, alla vigilia del vertice di Londra i due leader hanno discusso dell'Ucraina. Meloni ha ribadito la visione dell'unità dell'Europa con gli Stati Uniti e gli alleati per raggiungere l'obiettivo della pace. La giornata è stata un sottosopra della sceneggiatura. Passare dalla rivoluzione anti -alindietro tutta è stata questione di un attimo, una nottata à la Eduardo è stata sufficiente perledi. Dopo aver eroicamente lanciato la vibrante protesta sui social, le cancellerie europee hanno scoperto che la guerra di secessione dall'America non si può fare senza finire in rovina, così è partito l'ordine del circolo del bridge: Volodymyr, ti prego, fai pace con Donald.