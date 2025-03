Ildifforme.it - Trump si chiude a Mar-a-lago dopo lo scontro con Zelensky: la linea Usa sull’Ucraina non cambia

Le interviste del segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e del consigliere per sicurezza nazionale, Mike Waltz, hanno permesso di comprendere che gli Stati Uniti non sono intenzionati are posizione sul cessate il fuoco e sulle garanzie di sicurezza a KievL'articolosia Mar-a-locon: laUsanonproviene da Il Difforme.