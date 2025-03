Thesocialpost.it - Trump, ecco come può cadere su un uovo: America impazzita

Leggi su Thesocialpost.it

Negli ultimi mesi, il prezzo delle uova negli Stati Uniti ha visto un’impennata notevole, raggiungendo a gennaio 2025 il prezzo record di 4,95 dollari (pari a 4,77 euro) alla dozzina. Un aumento che ha superato i livelli precedenti, inclusi quelli di gennaio 2023, e che ha suscitato preoccupazione fra i consumatori. Il fenomeno non è solo il risultato dell’inflazione generale, ma è legato principalmente all’emergenza sanitaria legata all’influenza aviaria, che ha spinto gli allevatori a sacrificare milioni di polli e galline per limitare i contagi.Le cause dell’aumento dei prezziL’influenza aviaria, in particolare la varietà H5N1, ha avuto un impatto devastante sugli allevamenti statunitensi. Quando si rileva un caso di contagio, le autorità sanitarie ordinano l’abbattimento immediato di tutti gli animali dell’allevamento, una misura che, se applicata a strutture più grandi, può ridurre drasticamente l’offerta di uova.