Trump dichiara l’inglese lingua ufficiale degli Stati Uniti | l’ordine esecutivo che scavalca la Dichiarazione d’Indipendenza

Quando, il 4 luglio 1776, i Padri Fondatori firmarono lazioned’America, scelsero di non ufficializzarecomedi Stato per evitare l’emarginazione delle minoranze. Una decisione portata avanti per oltre duecentocinquanta anni, nonostante i Repubblicani abbiano più volte tentato di modificare la legge. Alla fine, dopo anni di scontri, il GOP ce l’ha fatta. Nella giornata di ieri, Donaldha firmato un ordineche rendeladel Paese.DonaldrendelaUSA: cosa cambiaLa decisione, secondo il presidente, mira a «migliorare l’efficienza del governo e a promuovere l’unità nazionale». «Nell’accogliere i nuovi americani», si legge nella notadella Casa Bianca, «una politica volta a incoraggiare l’apprendimento e l’adozione della nostranazionale renderà gliuna casa condivisa.