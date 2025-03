Anteprima24.it - Truffato da falso broker assicurativo: due napoletani denunciati

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Cingoli hanno denunciato, per truffa, due uomini, residenti nella provincia di Napoli, a seguito di un’indagine condotta su una frode online. L’attività investigativa è partita dalla querela presentata da un cittadino di Cingoli che, durante la navigazione su internet, si è imbattuto in un sito che pubblicizzava un’agenziaassicurativa che praticava prezzi particolarmente vantaggiosi sulle polizze Rc auto. L’uomo, convinto di aver trovato la giusta offerta, ha proceduto al suo acquisto pagando con un bonifico bancario l’importo di 300 euro. Solo successivamente, l’uomo si è reso conto che la polizza acquistata era falsa. I militari, seguendo il flusso finanziario della transazione, hanno accertato che l’Iban utilizzato per il pagamento era riconducibile a una carta prepagata ricaricabile, attivata e in uso ad uno dei sospettati.