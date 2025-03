Dayitalianews.com - Truffano famiglia barese con la tecnica dello ‘spoofing’: 4 catanesi smascherati

Lo scorso 25 febbraio i militari della Compagnia Bari Centro, al termine delle indagini scaturite da una denuncia sporta alla Stazione di Bari Scalo, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria quattro, ritenuti responsabili, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, di truffa aggravata in concorso.In particolare la vittima riferiva ai Carabinieri che, dopo aver ricevuto una telefonata da un numero corrispondente a quello del centralino del Comando Provinciale di Bari, veniva indotta da un ignoto interlocutore, presentatosi quale Tenente dell’Arma, ad effettuare un bonifico di 24.000 euro tramite il conto corrente dell’anziano padre, a causa di presunte indagini in corso e il conseguente rischio di perdere la somma di denaro.La ricostruzione dei fattiLe indagini svolte dalla Stazione, mediante accertamenti bancari e acquisizione di immagini di video sorveglianza degli Uffici Postali, permettevano di appurare che, nelle ore immediatamente successive alla truffa, venivano effettuati a Catania dall’intestataria del conto corrente postale destinatario del bonifico (avente il ruolo di prestanome) dei prelievi di denaro contante ed emessi 4 vaglia in favore di altrettanti soggetti.