Ilfattoquotidiano.it - Trovato un corpo nell’Adda: si sospetta che sia la babysitter Jhoanna Nataly Quintanilla, uccisa dal compagno. Esami per confermarlo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Manca solo l’ufficialità ma apparterrebbe allailrinel pomeriggio nelle acque dell’Adda, nel comune di Zelo Buon Persico. Si tratta delladi 40 annia fine gennaio a Milano e di cui ilha confessato il femminicidio. Sarà necessaria l’autopsia all’Istituto legale di Pavia e, forse, l’esame del Dna per avere la certezza assoluta ma ci sono pochi dubbi che si tratti di lei. Nonostante la permanenza in acqua per oltre un mese abbia reso il viso irriconoscibile, laratura è del tutto simile a quella della vittima e qualche segno particolare potrebbe aiutare i conoscenti a identificarla.Il borsone nero che avviluppava il cadavere sembra identico a quello che Pablo Gonzalez Rivas, la notte del 24 e il 25 gennaio, aveva caricato in macchina, ripreso dalla telecamere di sorveglianza nell’inchiesta dei carabinieri di Milano.