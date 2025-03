Agi.it - Trovato un corpo nell'Adda, sarebbe della babysitter assassinata

Leggi su Agi.it

AGI -di Jhoanna Nataly Quintanilla, la40enne salvadoregna uccisa a fine gennaio a Milano, ilsenza vita rie acque dell'poco dopo mezzogiorno vicino al borsone nero in cui l'aveva rinchiuso il compagno. La donna era svanita nel nulla il 24 gennaio scorso. Il suo compagno, un connazionale 48enne, aveva sviato le ricerche del cadavere sostenendo che fosse morta in un gioco erotico in cui le si era spezzato il collo e di averla poi abbandonata chiusa in una valigia in un corso privo d'acqua lungo la strada per Cassano d'. Ilè stato recuperato dai Vigili del Fuoco dopo che era stato avvistato in un punto in cui le acque del fiume non sono molto profonde vicino a Zelo Buon Persico, in provincia di Lodi: i piedi affioravano dall'acqua. Bisognerà attendere il test del Dna e l'autopsia per avere la certezza dell'identità e per verificare le causemorte.