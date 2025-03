Thesocialpost.it - Trovato un corpo nel fiume, poi la rivelazione: potrebbe essere la babysitter uccisa a Milano

Ildi una persona è stato rinvenuto nelAdda, lungo la strada Paullese, a Zelo Buon Persico, in provincia di Lodi. Il ritrovamento ha suscitato preoccupazione e interesse, poiché non è escluso che il cadavere appartenga a Jhoanna Nataly Quintanilla, la40enne vittima di un omicidio da parte del suo compagno Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, che ha confessato il crimine, ma senza rivelare la destinazione delgonfio e disfattoIl, che appare gonfio e disfatto, presenta segni evidenti di una lunga immersione in acqua, suggerendo che sia rimasto nelper un periodo prolungato. Al momento, non è possibile determinare se si tratti di una donna o di un uomo, anche se le caratteristiche della località di ritrovamento coincidono con quanto dichiarato dal 48enne, che aveva indicato una zona a sud di, attraversata dalla forte corrente dell’Adda.