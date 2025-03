Liberoquotidiano.it - Trovato un cadavere nelle acque dell'Adda: indiscrezione choc, ecco di chi è

Un corpo, senza vestiti, è affiorato oggi dalledel fiume, all'altezza di Zelo Buon Persico in provincia di Lodi. Si tratterebbe di Jhoanna Nataly Quintanilla, la donna salvadoregna uccisa dal compagno Pablo Gonzalez Rivas. Parte delfuoriusciva da una valigia compatibile con quella usata dal compagno per trasportare il corpo fuori dalla casa di piazza dei Daini alla Bicocca. In ogni caso, per avere la certezza che si tratti proprio di lei, è necessario aspettare l'esito'esame autoptico e il test del Dna. Al momento, però, come scrive il Corrierea Sera, ci sarebbero pochi dubbi. Il ritrovamento del, comunque, segna un punto fondamentale per le indagini. In questo modo, infatti, i medici legali potranno stabilire la causa di morte che, secondo la confessione del compagno, sarebbe da attribuirsi a un gioco erotico durante il quale l'uomo avrebbe "spezzato il collo" alla vittima.