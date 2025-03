Ilrestodelcarlino.it - "Troppe tasse per ogni cosa"

"In generale, trovo che qua si paghino sempre tante,per troppi servizi." Queste le parole di Jane Ansten, di fronte alla notizia dell’aumento del bollo auto. La donna, di origini britanniche, fa un paragone tra l’Italia e l’Inghilterra, ritenendo che nella nostra nazione si pretenda sempre troppo dalle tasche dei cittadini. "Faccio riferimento anche a quanto richiesto dalle banche per ottenere un bancomat e non solo – riflette la nostra lettrice –. Insomma, trovo che qua in Italia, in generale, si paghi veramente tanto e ovunque. E, a lungo andare, lo ritengo un po’ eccessivo" conclude.