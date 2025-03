Lanazione.it - Trofeo Fagioli, motori già accesi. Nuovo direttivo per il “Ceca“

Mancano ancora alcuni mesi al ritorno a Gubbio del rombo deidelLuigima i preparativi sono già a un ottimo punto. Quello del 2025, infatti, è un anno speciale per la cronoscalata eugubina che quest’anno taglia il traguardo della 60esima edizione, e il Comitato eugubino corse automobilistiche (), organizzatore dell’evento, si presenta alcon un consigliofresco di rinnovo. Ilpresidente del sodalizio automobilistico eugubino è Fabrizio Fondacci, direttore di gara internazionale che assume la guida del Comitato succedendo ad Alessandro Fiorucci, in carica per tre anni, che resta comunque all’interno del consiglio. Il vice presidente è invece Andrea Lupatelli, da anni anche responsabile paddock delLuigi, con Claudia Marchi in veste di tesoriere.