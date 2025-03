Trionfo Miwa annichilita la capolista | i Boars battono Castanea 90-62

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLaEnergia Cestistica Benevento stravince il confronto con ladel girone, valido per la terza giornata di andata del girone play-out. La squadra di coach Parrillo approccia la gara con un atteggiamento propositivo, combinato ad intensità ed una grande attenzione in fase difensiva. Laallunga già nei primi minuti, restando sempre saldamente al comando della gara, offrendo una prestazione convincente che testimonia il grande lavoro svolto dalla squadra e dallo staff tecnico quest’anno. Iapprocciano la gara con grande aggressività, mettendo in difficoltà, che nei primi minuti subisce l’impulso dei. Il primo strappo lo firma il duo Ordine-Murolo, che portano sul +6 i padroni di casa a metà quarto. I sanniti continuano ad allungare, chiudendo il primo quarto sul 24-15.