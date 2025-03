Tg24.sky.it - Trieste, Liliana Resinovich potrebbe essere stata soffocata

sarebbeuccisa,, e dunque sarebbe morta per asfissia. È una delle ipotesi formulata per l'intricato caso della donna di 63 anni scomparsa ail 14 dicembre 2021 e il cui cadavere fu trovato il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico. Aveva la testa infilata in due sacchetti trasparenti di tipo alimentare e il corpo in due grandi sacchi neri, di quelli utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, uno dall'alto e uno dal basso. L'ipotesi è una indiscrezione dei quotidiani del gruppo Caltagirone trapelata dalla attesa perizia sulle spoglie riesumate di, depositata due giorni fa in Procura a