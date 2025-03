Ilgiorno.it - Trent’anni di manifattura. Sulle ceneri dell’ex Singer la cittadella del “fare“ che dà lavoro a 600 persone

A Monza, a pochi metri dallo U-Power stadium, dal confine con Concorezzo e dall’ex fiera, c’è un’area produttiva di 30mila metri quadrati (più altri 30mila circostanti) che ospita a 55 imprese che offronoa oltre 600. Non ha un nome di battesimo che la caratterizzi, c’è chi la chiama area Stucchi, chi condominio monzese sviluppo artigianato e industria, altri ex, perché lì, dal 1968 al 1990, ha avuto sede la gloriosa fabbrica di macchine da cucire, nota in tutto il mondo. Ad Apa Confartigianato piace chiamarla Stucchi64. Avrebbe potuto essere una delle tante aree dismesse della città. Invece nell’area Stucchi64 e nei civici adiacenti, trovano casa imprese manifatturiere, artigiane, piccole industrie e una decina di negozi. Venerdì sera Apa Confartigianato, che ha qui la sua sede principale, insieme agli attori dell’epoca, ha celebrato il trentennale del sodalizio produttivo che guarda al futuro, sotto il segno del ““ brianzolo.