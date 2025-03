Tvplay.it - Tremendo lutto scuote il calcio, ha vinto anche una Champions League

Una tremenda notiziail mondo del. E’ scomparso a soli 48 anni un ex campione d’Europa Una notizia tragica che nessuno avrebbe mai voluto sentire, quella arrivata nelle scorse ore. Un ex calciatore ci ha lasciato a 48 anni, a causa di una malattia contro la quale ha combattuto invano dal 2018.il, hauna– Tvplay.it (Foto Ansa)E’ cresciuto calcisticamente e ha esordito da professionista con il Real Madrid, Javier Dorado, ex difensore classe 1977, presente nella squadra dei Blancos, allenata da Del Bosque e vincitrice della1999-2000 nella finale di Parigi contro il Valencia (3-0). Stando a quanto riporta Goal.com, Dorado è deceduto a causa della leucemia. La prima diagnosi nel 2018, cui è seguito un periodo di guarigione, bruscamente interrotto da una ricaduta nel 2022 che gli è stata fatale.