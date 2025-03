Metropolitanmagazine.it - Tregua scaduta, Israele blocca l’ingresso di tutti i beni e le forniture nella Striscia di Gaza

ha dichiarato domenica che standodie ledi. L’ufficio del primo ministro non ha fornito dettagli sulla decisione, ma ha avvertito di “ulteriori conseguenze” se Hamas non accetta quella chedefinisce una proposta degli Stati Uniti per un’estensione del cessate il fuoco. Non è stato immediatamente chiaro se la fornitura di aiuti sia stata completamente interrotta.ritiene che nelle ultime settimane siano entrati nell’enclave abbastanza aiuti da durare per Hamas per diversi mesi. Lo Stato ebraico ha annunciato ieri sera di aver adottato il piano “Witkoff” secondo cui meta’ degli ostaggi rimanenti, vivi e morti, verrebbero rilasciati il primo giorno del cessate il fuoco esteso e i prigionieri rimanenti verrebbero rilasciati alla fine del periodo se si raggiungesse un cessate il fuoco permanente.