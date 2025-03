Ilrestodelcarlino.it - Tredici anni senza Paolucci: "Un maestro per i giovani. Ci ha insegnato che il teatro è sudore, fatica e sogno"

fa ci lasciava Tommaso, uomo e professionista indimenticabile, figura chiave delitaliano, che tanto ha dato alle sue amate Marche. Ieri alle Muse in molti sono intervenuti all’incontro voluto dall’attrice e produttrice Paola Giorgi, moglie die presidente dell’Associazione Teatrale Culturale a lui intitolata, oltre che direttore artistico di BottegaMarche. Alcuni dei più importanti esponenti del mondo dello spettacolo regionale celebrano, ma con lo sguardo rivolto anche al futuro. Il padrone di casa, Giuseppe Dipasquale, direttore di Marche, osserva che "la memoria è il riconoscimento più importante per noi artisti, perché scriviamo il nostro destino sul nulla, costruiamo una sera per la sera, e poi finisce tutto. Ma dalla memoria possiamo anche trarre spunti per il presente".