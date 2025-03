Metropolitanmagazine.it - Tre profumi alla vaniglia low cost da avere assolutamente per la primavera

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Laè uno deipiù buoni in assoluto per alcuni, e più nauseanti per altri: ad alcuni ricorda i dolci, l’infanzia e la femminilità, per altri è troppo dolce e poco audace. Si tratta di un ingrediente moltooso (al pari dello zafferano), ed è paradossalmente tra i più utilizzati come basi in profumeria. La sua produzione è talmente importante che Guerlain produce da se la tintura diche usa nei suoi. Ma il fatto che sia un ingredienteoso non le impedisce di darci la possibilità di trovare sul mercato deianche low. Trelowperfetti per laCi sono diverse opzioni lowche sono facilmente reperibili sia online che nei siti dedicati, dio acque profumate dai toni molto delicati e, per chi lo apprezza, anche dolci.