Lanazione.it - "Trasporti pubblici, no a subappalti e gara a lotti"

Leggi su Lanazione.it

PERUGIA – "Siamo da circa un mese ormai in attesa di convocazione da parte della Regione per discutere e conoscere gli intenti dell’attuale amministrazione sulle sorti del trasporto pubblico locale in Umbria. Unico documento esistente è un atto di predisposizione didella Governance precedente che ricordiamo non è affatto vincolante e tanto meno è un atto di". Queste le parole di Ciro Zeno, segretario generale Filt Cgil Umbria che ricorda, inoltre, che nel disciplinare di manifestazione di interesse, al punto 13, vi è testualmente scritto che "Umbria Tpl e mobilità Spa si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare, in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento di servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa".