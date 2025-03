Transizione energetica, l’aeroporto di Fiumicino si conferma all’avanguardia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 2 marzo 2025 – Innovazione edisigrazie a due progetti sviluppati da Aeroporti di Roma in collaborazione con Enel. L’obiettivo è ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza, sfruttando fonti rinnovabili e sistemi di accumulo innovativi.Il primo progetto, Solar Farm, rappresenta il più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo in un aeroporto europeo.Situato lungo la Pista 3, si compone di 55mila pannelli solari su una superficie di 2,5 km, capaci di generare 30 milioni di kWh l’anno, contribuendo significativamente al fabbisogno dello scalo. Ma la vera innovazione arriva con Pioneer, un sistema di accumulo basato sul riutilizzo delle batterie esauste delle auto elettriche. Grazie a questa tecnologia, le batterie, ancora efficienti nonostante la dismissione dai veicoli, vengono impiegate per lo stoccaggio energetico, ottimizzando l’utilizzo dell’energia prodotta dal fotovoltaico.