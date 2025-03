Thesocialpost.it - Tragico schianto tra tre macchine, morti e feriti: anche bambini

Un nuovoincidente stradale ha scosso le strade della Capitanata, lasciando un bilancio drammatico: un morto e tre, tra cui una bambina. Lo scontro è avvenuto sulla Strada Provinciale 141, l’arteria che collega Zapponeta a Margherita di Savoia.Secondo le prime ricostruzioni, nell’incidente sono rimasti coinvolti tre veicoli. La vittima è un ragazzo di appena vent’anni, per il quale i soccorsi si sono rivelati inutili. Tra i, una bambina che avrebbe riportato gravi traumi al torace e all’addome, e due adulti, uno dei quali trasportato in elicottero al Policlinico di Foggia a causa delle condizioni critiche.Sul luogo dell’incidente sono intervenute quattro ambulanze del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia, che hanno lavorato per estrarre idalle lamiere e mettere in sicurezza l’area.