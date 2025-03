Ilgiorno.it - Tragedia sfiorata in Valtellina: pilota e compagna salvati grazie al paracadute dell’ultraleggero

Leggi su Ilgiorno.it

Cino (Sondrio), 2 marzo 2025 – Duecentonovantacinque nodi. Cioè più di 546 chilometri all'ora rispetto al suolo. Il giorno prima dell'incidente, Alberto Porto, ildi 58 anni che venerdì mattina è precipitato alle porte della, è riuscito a mettere a segno il nuovo record mondiale di velocità in ultraleggero che già gli apparteneva, toccando una punta di 295 nodi, sebbene per il record si calcoli sulla base della velocità media su un percorso di 15 chilometri andata e ritorno. L'altro giorno stava cercando di replicare l'intesa per omologare il nuovo record. Ci è di fatto riuscito, ma un probabile bird strike ha interrotto bruscamente il volo, facendo fallire il tentativo. Alberto Porto e il percorso dell'ultraleggero, con salita rapida a 1.575 piedi e velocità 93 nodi Il record del mondo “Il giorno 28 febbraio 2025, il Risen Sv decollato dall'aeroporto di Alzate Brianza ai comandi dell'ingegner Alberto Franco, con a bordo una co-, dirigeva sui cieli dellaper un volo tecnico che mirava a replicare il volo record portato a termine con successo il giorno precedente, volo nel quale veniva certificato con i logger di bordo un nuovo record mondiale di velocità su percorso di 15 km andata e ritorno”, spiegano dalla Porto Aviation Group di Cremella, la società aeronautica fondata da Alberto.