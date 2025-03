Thesocialpost.it - Tragedia nella notte a Catania: due giovani morti in un incidente in via Trieste

– Un drammaticostradale ha scosso la cittàtra sabato e domenica. Due, un catanese di 24 anni e un romano di 25, hanno perso la vita dopo che la loro moto di grossa cilindrata si è schiantata contro un’auto parcheggiata in via.L’impatto è stato violentissimo e, nonostante l’intervento immediato del personale del 118, per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche gli agenti di polizia e i vigili urbani, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’. Al momento, le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo sono ancora in fase di accertamento.L’ha provocato forte commozione in città, con amici e conoscenti delle vittime che hanno espresso dolore e incredulità per la