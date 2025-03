Tragedia alla festa di Carnevale | il caos in strada e Marco muore | ucciso

Leggi su Caffeinamagazine.it

La notte disi è trasformata ina Bari Sardo, in provincia di Nuoro, dove un giovane di 22 anni ha perso la vita durante una rissa scoppiata nel pieno dei festeggiamenti diMameli, operaio originario di Ilbono, è stato colpito mortalmente al petto con una coltellata poco dopo le 23 di sabato 1 marzo.L’aggressione si è verificata nel corso della prima sfilata delbariese 2025, un evento che avrebbe dovuto essere un momento di spensieratezza per la comunità. Oltrevittima, un altro giovane è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni non sono ancora state rese note.Leggi anche: “Vuol dire che è grave”. Papa Francesco, interviene Paolo Del Debbiodi: ilinI carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili dell’omicidio.