Tragedia a Cava de' Tirreni: auto contro un muro, un morto e tre feriti

DE’– Un grave incidente stradale ha sconvolto la notte tra venerdì e sabato nella città metelliana. Un’Alfa Romeo bianca con a bordo quattro giovani di Castel San Giorgio si è schiantataunall’incrocio con via Arti e Mestieri, poco dopo le 4:30 del mattino. Il bilancio è drammatico: une tre, di cui una ragazza in condizioni gravi.Alla guida dell’c’era un giovane under 30 che, per cause ancora da accertare, ha perso illlo del veicolo mentre imbocl’incrocio per dirigersi verso la variante che porta a Nocera Superiore. L’impatto è stato devastante e a perdere la vita è stato Marco Apostolico, 27 anni, che viaggiava sul sedile del passeggero. Il giovane èsul colpo.Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine e i soccorsi della Croce Azzurra dide’