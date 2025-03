Dayitalianews.com - Tragedia a Catania, moto finisce contro un’auto in sosta: morti due giovani

Leggi su Dayitalianews.com

Tragico incidente questa notte intorno all’1 e 40 in via Trieste. Lasu cui viaggiavano i duedeceduti, di 25 e 24 anni, si è schiantata, per cause ancora da accertare,parcheggiata Tragico squesta notte (2 marzo) a: nell’incidente sonodue ragazzi di 24 e 25 anni. Un drammatico incidente stradale è accaduto questa notte a, in via Trieste. Due ragazzi di 25 e 24 anni, che viaggiavano su unadi grossa cilindrata, sonoin seguito ad uno schianto che sembrerebbe autonomo, verificatosi intorno all’1 e 40 del mattino, come ha riferito la polizia municipale di. Il conducente 24enne avrebbe perso illlo della, finendo la sua corsaparcheggiata in strada.La dinamica, comunque, non è ancora chiara.