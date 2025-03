Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-03-2025 ore 18:30

Luceverdetrovati dalla redazione all'Olimpico in CorsoComo Al termine dell'incontro saranno inevitabili rallentamenti e code nell'area circostante lo stadio oltre che naturalmente sul lungotevere lungo la tangenziale lavori notturni in centro a passeggiata di Ripetta tra le 22 e le 5 del mattino prevista la chiusura aldel tratto da Lungotevere in Augusta via Della Penna come sempre dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//03/02/file19693810-263c-4a3c-8ec3-19dda2074c2cPmCADtRuPor2lQ7zOH3.flac